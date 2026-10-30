El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos
León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano
El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.
León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano, y por ello confirmó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago”.
“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió la oficina en un comunicado.
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio