El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje a Latinoamérica (Photo by Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) / Vatican Pool

El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano, y por ello confirmó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago”.

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió la oficina en un comunicado.

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