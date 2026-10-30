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30 oct 2026 Actualizado 13:40

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Internacional

El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje a Latinoamérica (Photo by Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje a Latinoamérica (Photo by Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) / Vatican Pool

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje a Latinoamérica (Photo by Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
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El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano, y por ello confirmó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago”.

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió la oficina en un comunicado.

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