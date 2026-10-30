Murió el excongresista y exgobernador de Santander, Jorge Agustín Sedano González

Bucaramanga

A los 93 años, falleció el excongresista y exgobernador de Santander, Jorge Agustín Sedano González, una de las figuras importantes de la política en la región y connotado líder del partido Conservador en el siglo XX.

Había nacido en Bolívar, municipio de la provincia de Vélez. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Su formación académica se completó con una especialización en Economía Política en Estados Unidos. También cursó un máster en Criminología, Sociología y Estadística.

Comenzó la vida laboral ejerciendo como juez en el Socorro y en Vélez. Fue representante a la cámara y gobernador de Santander entre 1.983 y 1.984. Se convirtió en senador de la República. Fundó el Movimiento Único de Renovación Conservadora Murco.

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Se había casado con Mercedes Pinto Afanador. Tuvieron dos hijos, Ignacio Nicolás y Carlos. En su retiro de la política y de todas las actividades profesionales, se fue a vivir a Chía, muy cerca de Bogotá.

Su deceso produjo varias manifestaciones de reconocimiento a su carrera; “Descansa en paz querido cuñado; gracias por tanto cariño. fuiste un gran colombiano”, escribió la exsenadora Yolanda Pinto.

El excomisionado nacional de televisión, Jorge Figueroa Clausen lo definió como “un hombre humilde de provincia que, gracias a su talento y su excelsa oratoria, de elevada dignidad, se labró con sus propias manos un espacio entre los grandes de la política nacional”.

Elbert Vargas Cubides, uno de sus paisanos escribió en Facebook que “reducir su vida a la influencia política sería dejar por fuera una parte fundamental de su historia. Hay obras y realizaciones que merecen una mirada especial. Durante su administración se impulsó el programa Caminos para la Paz, una iniciativa que buscaba mejorar la comunicación de regiones históricamente olvidadas, particularmente en el Magdalena Medio”.

En los últimos años escribió un libro llamado “El legado de los griegos”.