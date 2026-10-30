Este es el cambio que propone el vicepresidente de Colombia para apoyar al sector hotelero del país. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, participó en la edición número 32 del congreso nacional de Cotelco y desde allí pidió al sector hotelero y turístico del país que se cambie ‘el chip’ con el que se hacen las cuentas de los turistas y se incrementen las experiencias para que las cifras puedan subir.

Sin embargo, también se refirió el problema que se viene presentando en el país con la situación de los hoteles formales y el reto que tienen con la hotelería no formal que es la que se estaría priorizando por parte de los turistas y representa una afectación al gremio.

“La demanda está, pero el hotel formal se está quedando por fuera. Esa es la preocupación que nos debe traer a esta conversación. Hay una realidad inocultable de disminución”, indicó el vicepresidente Restrepo.

También confirmó que se está trabajando en un nuevo régimen, que podría estar incluido en la Ley de Rescate, “un régimen unificado de garantías para la estabilidad del inversionista. Y esto significa incentivos fiscales para el sector y significa simultáneamente estabilidad jurídica sobre las decisiones en materia tributaria. Eso no ha existido en Colombia en los últimos 20 años”, puntualizó Restrepo.

Dijo el vicepresidente que con esto se busca incrementar la inversión en el país y que no necesariamente significan que existan nuevas empresas pero sí beneficios para las que ya están.