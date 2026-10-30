13 municipios de Santander en alerta por dengue: van más de 6.700 casos en 2026

Santander registró menos casos de dengue que en 2025. Comparado con el mismo periodo del año pasado, hubo una reducción del 30 %. Según los datos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en lo corrido de 2026 se han notificado 6.743 casos de la enfermedad.

Sin embargo, 13 municipios permanecen en alerta y otros 12 están en situación de brote, entre ellos Bucaramanga. Aunque los contagios disminuyeron frente al año pasado, los reportes epidemiológicos muestran un incremento respecto a los niveles que normalmente se esperan para esta época.

Del total de casos, cerca del 60 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 39,4 % a dengue con signos de alarma y el 0,7 % a formas graves de la enfermedad. Esto significa que aproximadamente cuatro de cada diez pacientes reportados presentan signos de alarma que requieren atención médica.

¿Cuáles son los municipios en alerta por dengue?

Los 13 municipios en alerta son: Barrancabermeja, Charalá, Cimitarra, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Playón, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Gil y San Vicente de Chucurí.

Otros 11 municipios están en brote tipo I, mientras que Bucaramanga presenta un brote tipo II y concentra el 38,3 % de los casos del departamento. Le siguen Floridablanca, con el 12,8 %; Girón, con el 9 %; Barrancabermeja, con el 7,3 %; y Piedecuesta, con el 5,5 %.

Aunque Bucaramanga tiene más contagios, Páramo registra la mayor incidencia, con 970,7 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo. Esto significa que la enfermedad afecta proporcionalmente a más habitantes de ese municipio.

Una muerte confirmada y más de 39.000 visitas de prevención

Durante 2026 se han notificado 11 posibles muertes por dengue en Santander. De ellas, una fue confirmada en Girón, nueve fueron descartadas y otra, procedente de Curití, continúa pendiente de análisis.

Para controlar la reproducción del mosquito transmisor, las autoridades han realizado más de 39.000 visitas de inspección, que incluyen revisión de viviendas, limpieza de tanques y eliminación de recipientes con agua acumulada.

El secretario de Salud departamental, Edwin Prada, pidió reforzar estas medidas en los hogares y acudir a los servicios médicos ante síntomas de la enfermedad.

Aunque Santander registra menos casos que el año pasado, los brotes y las alertas en diferentes municipios mantienen la necesidad de vigilar la circulación del dengue.