Más de 60 empresas del sector caficultor se reunirán a partir de hoy en Andes, Antioquia

Medellín

Desde hoy viernes, 30 de octubre, y hasta el próximo domingo, 1 de noviembre, se desarrollará en el municipio de Andes el Caféstival, evento que busca propender por el progreso de los caficultores de la región.

Durante las dos versiones anteriores, en los años 2024 y 2025, ya participaron un total de 110 marcas de café y más de cinco mil quinientas personas asistieron en los municipios de Fredonia y Jericó, respectivamente.

El encuentro es organizado por la Gobernación de Antioquia, Comfenalco Antioquia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Servicio Público de Empleo y la Alcaldía de Andes.

Programación del festival

En este evento se tienen previstas más de 40 actividades académicas, comerciales, culturales y artísticas en torno a la producción de cafés especiales en esa zona del Suroeste antioqueño.

Andrés Vásquez, coordinador de empleo y emprendimiento, subregión Suroeste, de Comfenalco Antioquia, dijo que “Caféstival 2026 será el escenario para reunir las principales y mejores marcas de cafés especiales de Antioquia; tendremos concurso de café, cata de aromas, continuaremos con el sello de cafés especiales de Antioquia, realizaremos una feria de empleo y, con nuestros aliados, haremos durante 4 días la fiesta cafetera más grande del departamento”.

Actividades inmersivas

Este encuentro comenzará con una pasantía por la finca Natucafé, donde los asistentes y participantes disfrutarán de experiencias de cafés fermentados y muestras tecnológicas.

También habrá reto para gomosos del café, porrotecas, cumbias y se hará el lanzamiento de la tercera edición del Sello Cafés Especiales de Antioquia, que tuvo un piloto con 30 marcas de café seleccionadas y ahora se extiende a todas las subregiones de Antioquia.

Otro de los momentos que se vivirá será el Sabor de Finca, una experiencia de tostión que invita a compartir muestras de café y descubrir los perfiles y sabores que distinguen a cada finca.

Actividades académicas

Dentro de la programación también se tienen previstas actividades académicas para abordar temas de actualidad para el sector, como los efectos del fenómeno de El Niño en la producción cafetera colombiana, la relación entre la medicina y el café y las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la eficiencia y los estándares de la industria.

En el encuentro también habrá una socialización del Informe de Dinámica Laboral del Suroeste, muestras comerciales, feria de empleo, ponencias, charlas, presentaciones artísticas y musicales.

Concurso de métodos de preparación

Uno de los momentos centrales de este certamen es el Campeonato V60, que reunirá a concursantes en la disputa por demostrar conocimientos y técnicas en la preparación de cafés especiales por medio de este método.

En el concurso se calificará la versatilidad y destreza de los baristas, ofreciendo a los asistentes talento y pasión.

Otros momentos que se vivirán durante este puente festivo serán las experiencias de prototipado de transformación de café, conversatorios sobre el café como eje de turismo, concurso de café y ofrecerá a los productores y Mipymes “La hora del café”, un espacio de 60 minutos para que los emprendedores promocionen sus productos.

Desde el municipio de Andes invitaron a los habitantes de otras regiones del departamento, para que participen de esta actividad.