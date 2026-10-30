Anillo Vial Externo de Bucaramanga sigue con permisos y financiación pendientes: Procuraduría

El Anillo Vial Externo Metropolitano todavía tiene varios asuntos por resolver para avanzar en su ejecución. La Procuraduría General de la Nación confirmó que el proyecto presenta pendientes relacionados con permisos ambientales, financiación y compra de predios.

El ente de control inició un seguimiento preventivo ante inquietudes sobre la planeación de la obra, los trámites ambientales y la adquisición de los terrenos por donde pasaría la carretera.

Uno de los avances es que la CDMB ya otorgó la licencia ambiental para la Unidad Funcional 2. Sin embargo, esto no significa que todo el corredor tenga las autorizaciones necesarias.

Para otros sectores todavía deben adelantarse gestiones ambientales, mientras que la financiación y la adquisición de terrenos siguen entre los asuntos que revisa la Procuraduría.

¿Qué está pendiente en el Anillo Vial Externo?

La compra de predios es uno de los puntos que está bajo seguimiento. La Procuraduría también hace seguimiento a la compra de los terrenos necesarios para la obra y a las inquietudes que existen sobre sus avalúos, es decir, los valores asignados a esos predios. También hay preguntas sobre las modificaciones al alcance inicial del proyecto.

Otro asunto es la financiación. Aunque el proyecto busca mejorar la conexión vial entre los municipios del área metropolitana, todavía hay gestiones pendientes para garantizar los recursos necesarios.

La Procuraduría ha participado en reuniones del Consejo Directivo de la CDMB, donde se han discutido las dificultades técnicas y los permisos ambientales.

Por último. la Procuraduría continuará revisando los permisos ambientales, la compra de predios y la financiación del Anillo Vial Externo, para identificar posibles dificultades que puedan afectar la ejecución de la obra.