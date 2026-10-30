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Fabio Humar, recibe premio Legal 500 como la mejor firma en cumplimiento de delitos de cuello blanco

Legal 500, una firma que mide los bufetes de abogados con mejor desempeño en varias áreas del derecho ubicó al reconocido abogado Fabio Humar como número uno en cumplimiento normativo y defensa de delitos de cuello blanco

A juicio de Legal 500, el bufete especializado Fabio Humar Abogados “continúa expandiendo su oferta especializada, incorporando una serie de importantes clientes corporativos a su cartera durante 2025 y 2026, entre ellos Microsoft, TikTok y JP Morgan”.

Exaltó que la firma cuenta con un equipo de seis abogados dedicados exclusivamente a la gama completa de cumplimiento penal, investigaciones internas, gestión de crisis, litigios penales, entre otras.

El abogado Fabio Humar habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre los objetivos que lo han llevado a ser galardonado con este premio.

La firma de abogados de Fabio Humar lleva 14 años, enfocados en delitos corporativos, “el 80% de nuestro tiempo se lo dedicamos a defensa de asuntos de altísima complejidad, lavado de activos, corrupción transnacional, y tenemos un 15, 20% del tiempo en que ejercemos el derecho penal. Es una firma hoy en día muy robusta, muy grande. Este premio es de mi equipo de trabajo, son ellos quienes están frenteando todos los días las audiencias”, afirmó el abogado.

Casos:

Sobre los casos de reconocimiento que ha manejado mencionó el caso de las frambuesas envenenadas con talio que llevaron a la muerte de menores de edad, el abogado representa a una de las familias damnificadas.

Sobre este caso hay imputación de cargos el próximo 09 de noviembre, es la primera vez que se va a hacer una imputación en este caso.

Destacó el trabajo de la Fiscalía quienes han sido muy eficientes en este caso.

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Reforma a la justicia:

El abogado aseguró que uno de los puntos vitales para modificar en la Reforma a la justicia es la eliminación de la audiencia de imputación, algunas audiencias que son innecesarias y que se pueden hacer por escrito y finalmente la utilización del proceso penal.

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