Extraditan desde Bolivia a alias ‘Mapaya’, máximo cabecilla de ‘Los Espartanos’ de Buenaventura

La Policía Nacional, a través de la DIJIN e INTERPOL, hizo efectiva la extradición activa desde Bolivia hacia Bogotá de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias ‘Mapaya’, de 38 años, señalado como el principal cabecilla de la estructura criminal ‘Los Espartanos’, con injerencia en el distrito de Buenaventura.

El prontuario de alias ‘Mapaya’

De acuerdo con las investigaciones, llevaba aproximadamente 14 años en esta organización criminal y era el encargado de liderar y ejecutar las órdenes del grupo.

Su accionar delictivo incluía el narcotráfico, el microtráfico, los hurtos y las extorsiones a comerciantes y conductores del transporte público formal e informal.

Además, las autoridades lo señalan de controlar el monopolio ilegal de los alimentos que ingresan al puerto de Buenaventura, actividad que estaría relacionada con desplazamientos forzados y homicidios.

Lea más: Golpe a la banda Los Espartanos en Buenaventura: cayó presunto cabecilla y otros 9 integrantes

Por su alto perfil delictivo, alias ‘Mapaya’ encabezaba el cartel de los más buscados del Departamento de Policía Valle del Cauca y la Gobernación del Valle, que ofrecían hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Era requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL

El hombre era requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL y tenía una orden de captura expedida el 22 de agosto de 2022 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo, para cumplir una condena de 98 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Durante el operativo adelantado en Bolivia, en el que fue ubicado alias ‘Mapaya’, también fueron capturados otros 10 ciudadanos colombianos y dos bolivianos.

Los 12 quedaron a disposición de las autoridades judiciales de ese país, donde serán procesados por tentativa de homicidio, posesión ilegal de armas y asociación ilícita.

Entre tanto, Jorge Isaac Campaz Jiménez fue entregado a las autoridades colombianas para que responda ante la justicia nacional.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: