Asesinan a exjefe de ‘Los Culimochos’ dentro de un taxi en el oeste de Cali

Un antiguo integrante de la estructura que habría articulado rutas internacionales de narcotráfico para el ‘Cártel del Norte del Valle’ fue asesinado en Cali. Fabio Obando González, de 62 años, murió tras recibir varios disparos cuando se encontraba dentro de un taxi en el barrio Bella Suiza, en el oeste de la ciudad.

El vehículo fue interceptado por hombres armados en la carrera 56 con calle 7 oeste. En el mismo ataque resultó herido el conductor, de 48 años, quien fue trasladado a un centro asistencial.

El nombre de Obando González apareció durante años en investigaciones relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico colombiano. Era señalado como uno de los líderes de ‘Los Culimochos’, una organización conformada inicialmente por integrantes de familias de pescadores de El Charco e Iscuandé, Nariño, que terminó vinculada con algunas de las principales estructuras del narcotráfico del país.

La organización habría comenzado su recorrido criminal transportando cocaína para Joaquín Rayo Montaño y posteriormente para Wílber Varela, alias ‘Jabón’. Su expansión hacia Buenaventura, entre 2003 y 2004, le permitió consolidar rutas marítimas mediante lanchas rápidas y semisumergibles para sacar droga del país.

Dentro de esa estructura, Fabio Obando fue identificado por la Policía como jefe de seguridad y responsable del brazo armado de su cuñado Wenceslao Caicedo, alias ‘W’.

La captura de Caicedo en 2005 no significó el final de las actividades del clan. Las investigaciones señalaron que sus integrantes continuaron transportando cargamentos para Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, los hermanos conocidos como ‘Los Comba’. También habrían establecido acuerdos con ‘Los Urabeños’ para almacenar cocaína en Chocó antes de enviarla a mercados internacionales.

Uno de los episodios que puso a la organización bajo la lupa de las autoridades ocurrió en 2008, cuando fue incautado en Oaxaca, México, un semisumergible con 5,8 toneladas de cocaína que, según las investigaciones, habría salido de Cabo Manglares, Nariño.

Las disputas por cargamentos de droga también marcaron la historia del clan. Un enfrentamiento con ‘Los Comba’ habría provocado una cadena de desapariciones y ataques contra integrantes de las familias relacionadas con la organización.

Obando González fue detenido en 2010 y volvió a ser capturado en febrero de 2013 durante la operación Calamar. En ese procedimiento fueron detenidas otras 15 personas, entre ellas su hermano William. Ambos fueron identificados por las autoridades como líderes de ‘Los Culimochos’. Además, Fabio Obando permaneció 10 años en una prisión de Estados Unidos.