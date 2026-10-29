Gobernador de Boyacá solicitará nuevo empréstito para comprar buses escolares y mejorar colegios

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, anunció que presentará ante la Asamblea Departamental un nuevo Proyecto de Ordenanza para solicitar un empréstito destinado a la compra de buses escolares y al mejoramiento de instituciones educativas del departamento.

El mandatario aseguró que, pese a las dificultades financieras y a la reducción de los recursos provenientes de regalías, su administración busca mantener las inversiones en educación e infraestructura.

“Vamos a ir a la Asamblea departamental a tramitar una nueva ordenanza que permita un crédito para comprar buses escolares y arreglar más colegios en el departamento de Boyacá, con toda la determinación del mundo”, afirmó Amaya.

El gobernador también se refirió a la disminución de los ingresos por regalías, que, según indicó, representa cerca de 150.000 millones de pesos menos en el presupuesto. A esto se suman 78.000 millones de pesos que permanecen congelados, recursos cuya liberación, explicó, depende de la expedición de un decreto del Gobierno Nacional.

“Realmente hacemos milagro con poquitica plata que hay en el departamento y más con la disminución de regalías; ha sido duro. Pero cuando uno ve las inversiones que hacemos en tecnología, en infraestructura física y los buses que hemos comprado, uno dice: no importa lo que diga de mí la oposición”, manifestó.

Amaya señaló que está a la espera de que el Gobierno Nacional formalice el mecanismo anunciado para descongelar los 78.000 millones de pesos, con el propósito de avanzar en convenios con los municipios y ejecutar proyectos que ya fueron priorizados.

“Le digo a los alcaldes que disculpen la demora, pero estamos esperando que ese decreto salga del Gobierno Nacional para activar esos 78.000 millones y proceder a firmar convenios para ejecutar los proyectos pendientes que hemos priorizado”, expresó.

El anuncio del nuevo empréstito abre un nuevo trámite ante la Asamblea de Boyacá. Por ahora, el monto del crédito y sus condiciones financieras no fueron precisados en la intervención del gobernador, por lo que su eventual aprobación y destinación deberán conocerse durante el proceso correspondiente.