Tunja prepara medidas de seguridad para Halloween y anuncia detalles sobre el Día de los Niños

La celebración del Día de los Niños organizada por la Alcaldía será el 6 de noviembre, mientras que el Aguinaldo Boyacense se realizará bajo criterios de austeridad.

Tunja

La Alcaldía de Tunja implementará restricciones a la circulación de motocicletas con acompañante durante la noche del 31 de octubre, con el propósito de controlar las caravanas y las movilizaciones que se presentan tradicionalmente durante la celebración de Halloween. La medida estará vigente entre las 5:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente, periodo en el que únicamente podrá movilizarse el conductor de cada motocicleta.

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, explicó que la decisión responde a la necesidad de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana durante esta jornada, caracterizada por el incremento de motocicletas en las vías de la capital boyacense.

“Para nadie es un secreto que el 31 hay unas caravanas y unas movilizaciones de los parques automotores muy grandes, sobre todo en motocicletas, y lo que quisimos fue controlar”, manifestó.

Acevedo Pedroza señaló que una de las principales medidas consiste en impedir que las motocicletas circulen con acompañante durante el horario establecido. Según indicó, esta restricción busca reducir los riesgos asociados a las movilizaciones masivas que se registran durante la noche de Halloween.

“Controlar que no haya sino una persona en la moto de cinco de la tarde a cinco de la mañana y evitar el acompañante, que ese es un problema también en estas movilizaciones tan grandes”, explicó al referirse a las disposiciones adoptadas por la Administración Municipal.

Celebración del Día de los Niños

En cuanto a las actividades dirigidas a los menores de edad, el alcalde confirmó que la celebración organizada por la Administración Municipal no se llevará a cabo el 31 de octubre, sino el próximo 6 de noviembre. La decisión busca evitar que coincida con las aglomeraciones y los desplazamientos que se presentan durante Halloween.

“No, el Día de los Niños de parte de la Alcaldía está para el 6 de noviembre”, precisó, quien explicó que la intención es separar esta programación de las actividades que se desarrollan durante la noche del 31 de octubre.

El mandatario también hizo un llamado a los padres de familia para que organicen las salidas de sus hijos durante diferentes momentos del día y eviten concentrarlas en una misma franja horaria, especialmente durante la noche.

“Lo que yo digo, siempre salen de seis y media a siete y media y hay una congestión grande”, advirtió, al explicar que la concentración de personas durante ese periodo puede dificultar la movilidad y aumentar los riesgos para los menores.

También alertó sobre las situaciones que pueden presentarse cuando los niños se dispersan en medio de las aglomeraciones. “La invitación es que, en el transcurso del día, saquen sus niños y no los saquen todos a la misma hora, porque ahí se presentan muchos problemas, como que los niños se sueltan de las manos de sus papás”, manifestó.

Frente a este panorama, aseguró que la Administración Municipal ha estado atenta a la preparación de la jornada y a la coordinación con la Policía Nacional, debido a las condiciones particulares de seguridad que se presentan durante esta celebración.

“Ya hemos estado muy atentos con la Policía Nacional, porque es un día que verdaderamente es álgido aquí en la ciudad”, afirmó.

Aguinaldo Boyacense

En relación con las festividades de fin de año, el alcalde confirmó que el Aguinaldo Boyacense se realizará y que la Administración Municipal comenzará los estudios previos para organizar su programación.

“Ustedes ya vieron la decisión que se tomó del Aguinaldo Boyacense y, pues, vamos a empezar con los estudios previos para organizar, pero Aguinaldo va a haber”, aseguró.