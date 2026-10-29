Congresistas de Boyacá celebran aprobación de la Reforma Pensional en la Cámara de Representantes

La Corte Constitucional verificará si la Cámara cumplió el fallo y si la medida entrará en vigor el 1 de abril de 2027.

Boyacá

El primero en pronunciarse fue Jaime Raúl Salamanca quien fue presidente de la Cámara y tramitó esta iniciativa durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El congresista de la Alianza Verde, “defendió los derechos de las mujeres cuidadoras, la protección de las comunidades negras, raizales, palenqueras y campesinas, y los ahorros pensionales de millones de colombianos. Además, destacó la rigurosidad de la Corte Constitucional en el análisis de la reforma y en las decisiones adoptadas”.

En ese mismo sentido se manifestó el Representante del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez quien defendió el artículo 93 de la reforma pensional. Denunció que, “algunos congresistas querían quitarle el enfoque diferencial a campesinos, afros e indígenas, pero se dio el debate y el artículo se mantuvo”.

Anunció que ya presentó un proyecto de ley por la pensión campesina. “Quienes han dedicado su vida a trabajar la tierra y producir nuestros alimentos merecen una vejez digna”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.

Por otro lado, el Representante, Yamit Noe Hurtado recordó que, “en el debate de la Reforma Pensional votó NO a la comisión del 0,7 % para los fondos privados de pensiones. Asumimos esta posición con responsabilidad, teniendo en cuenta el concepto del ministerio de Hacienda que avalaba una comisión del 0,54 %”.

La Corte Constitucional deberá ahora validar si la Cámara de Representantes cumplió con lo pedido en el fallo y si empieza a regir el 1 de abril de 2027.