Polémica por publicidad y cambio de color de Las Trompetas de Niche en Cali

Cali, Valle del Cauca

El monumento Las Trompetas de Niche, uno de los símbolos culturales de Cali y homenaje al maestro Jairo Varela, está en el centro de la controversia por las intervenciones realizadas en esta obra, entre ellas el cambio de color de su estructura y la instalación de publicidad comercial.

Estos cambios se realizaron con motivo de El Giro de Rigo, la competencia ciclística que se desarrollará el próximo primero de noviembre y que tendrá como punto de partida la plazoleta donde está ubicado el monumento.

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Sobre el cambio de color del tradicional dorado a rosado, la Alcaldía de Cali aclaró que la escultura es autoría del arquitecto Fredy Pantoja y no es propiedad del Distrito, por lo que la intervención de la obra no está bajo su competencia.

“La administración distrital y la secretaría de Cultura no tienen ningún contrato de mantenimiento y que este bien no hace parte de los bienes que administra el distrito de Santiago de Cali”, indicó Julián Eduardo Arteaga, secretario de Cultura de Cali.

Por su parte, el arquitecto explicó que el cambio es temporal y que, una vez finalice el Giro de Rigo, la escultura volverá a su color dorado original.

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Frente a la instalación de publicidad comercial, la Alcaldía anunció que adelantará actuaciones administrativas para determinar posibles incumplimientos de las normas que regulan el uso del espacio público y determinará las medidas correspondientes. Aunque la escultura no es propiedad del Distrito, la Administración recordó que cualquier actividad comercial en el espacio público requiere las autorizaciones correspondientes. Tras el llamado de las autoridades, la empresa responsable retiró los elementos publicitarios.