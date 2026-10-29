Santa Marta

A través de redes sociales se conocieron imágenes y videos aficionados de un camión que transportaba banano había sufrido una falla mecánica y quedó varado en lo que se conoce como la entrada del túnel, corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo; luego de que varios jóvenes de la comunidad se subieran para sacar los productos, mientras el vehículo se encontraba en llamas.

Aunque la Policía habría señalado que el conductor autorizó la extracción de los alimentos, la situación abrió interrogantes sobre los riesgos de este tipo de actuaciones, especialmente cuando el vehículo presenta señales de incendio y puede desencadenar una emergencia mayor.

Frente a lo ocurrido, el concejal de Puebloviejo, Kevin Leiva, hizo un llamado a los habitantes, especialmente a los jóvenes, para que no se expongan por intentar recuperar mercancías de vehículos accidentados y permitan que las autoridades atiendan estas emergencias.

“Jóvenes que no miden el peligro o quizás no aprendieron de la experiencia que ya se vivió, se montaron y trataron de bajar la mercancía. Yo creo que dentro del municipio, con la experiencia que se ha vivido, se necesita también de parte de las autoridades locales reacción inmediata ante esta situación, ya que son cosas que no se esperan, pero sin embargo hubo mucho tiempo en que el vehículo estuvo en la carretera y creo que debió haber una reacción más prioritaria por parte de la Policía Nacional”, dijo el cabildante.

A través del Concejo Municipal se han realizado charlas con la comunidad, advirtiéndoles sobre el peligro que este tipo de acciones representa. “De parte del Consejo Municipal lo hicimos cuando la tragedia que ocurrió anteriormente, se hicieron actividades, se habló con los familiares, pero creo que faltó continuidad”, manifestó el concejal.

Escuche las declaraciones del concejal de Puebloviejo, Kevin Leiva:

Comunidad de Tasajera, Magdalena, sustrajo bananos de camión que estaba incendiándose en plena vía 00:00:00 03:14 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Es de recordar que, el 6 de julio de 2020, un camión cisterna en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, tuvo un trágico accidente en el que perdieron la vida 45 personas y otras 19 más heridas.