En Cali 67 mujeres han sido asesinadas en 2026. Personero pide determinar cuantos son feminicidios

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

Luego del informe de la Defensoría del Pueblo que advirtió que al menos 118 feminicidios fueron cometidos en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2026, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, solicitó a las autoridades determinar cuántas de las 67 mujeres asesinadas este año en la Capital del Valle, corresponde a feminicidios.

“Es imnamisible que en Colombia sigan asesinando mujeres ante la mirada de una sociedad que no puede guardar silencio. Según la última Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo de 2026, 118 feminicidios en nueve meses, son una verguenza nacional”, recalcó Gerardo Mendoza.

Ante este panorama, el Personero Distrital de Cali, solicitó a las autoridades, determinar cuántos feminicidios se han presentado en lo corrido del 2026 en la ciudad.

“Según cifras del Concejo Distrital, 67 mujeres han sido asesinadas este año. Exijimos esclarecer cuál de estos crímenes corresponden a feminicidios”, solicito el personero Gerardo Mendoza.

Feminicidios Colombia

Al menos 118 feminicidios fueron cometidos en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2026, informó la Defensoría del Pueblo.

Las cifras del organismo señalan que además de estos crímenes, hubo 91 tentativas de feminicidios y 25 transfeminicidios.

La Defensoría del Pueblo eñaló que en todo el país 75.708 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar en los primeros nueve meses del año, de las cuales 62.792 son mayores de edad y 9.611 niñas y adolescentes.

Igualmente 619 mujeres con orientación sexual e identidad de género no hegemónica; lesbianas, bisexuales y transgénero (Osignh-LBT) sufrieron violencia intrafamiliar.

En cuanto a los delitos sexuales, la Defensoría registró 21.723 casos, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

De otro lado, la Defensoría informó de 215 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes en los primeros nueve meses del año, en los que también hubo 183 mujeres que fueron víctimas de trata de personas.