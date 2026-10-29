Festival de las Flores 2026 en Madrid: programación gratuita hasta el 1 de noviembre

Colombia

El Festival de las Flores 2026 continúa su programación en Madrid, Cundinamarca, con una agenda que reúne música, cine, tradición y actividades para toda la familia. La celebración, que comenzó el pasado 23 de octubre, llegará hasta el domingo 1 de noviembre con eventos en diferentes escenarios del municipio.

Todas las actividades anunciadas son de entrada gratuita, según la programación divulgada por la organización.

Conciertos y actividades para los próximos días

Este jueves 29 de octubre, la agenda incluye una entrevista al cineasta Víctor Gaviria y la proyección de la película Rodrigo D. No futuro en el polideportivo Villa Ucrania. También habrá batucada cultural, presentación de minidocumentales, Cine al Barrio y un canelazo.

El viernes 30 de octubre se realizará el Concierto de la Juventud, en el Parque de las Flores. La programación contará con presentaciones de artistas y agrupaciones como Asfarc, Family Friendly Gang y Yoki Barrios. El cierre estará a cargo de Tres Coronas, a las 8:00 p. m.

Para el sábado 31 de octubre, la agenda contempla actividades de Halloween para niños, un encuentro de tunas y presentaciones musicales. Entre los artistas anunciados están Mamá Eka, Guerreras K Pop, Los Pelaos del Vallenato y Los Graduados.

Luis Alfonso estará en el concierto de cierre

El domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el gran concierto de cierre en el Parque de las Flores. La jornada incluirá una misa campal, actividades de zumba familiar, muestras de danza y presentaciones musicales.

En la tarima principal están anunciados Reminiscencias Madrid, Estephano, Juan David Obando, Andrés FM Show, La UR-Band, Poncho Quevedo, Los Tigrillos, Los Inquietos y Luis Alfonso.

Una invitación a disfrutar en familia

Con esta programación, el Festival de las Flores busca reunir a los habitantes y visitantes alrededor de la cultura, la música y las tradiciones del municipio, además de brindar espacios para los artistas locales y los emprendedores.

La invitación es a consultar la programación antes de asistir y aprovechar los últimos días de esta celebración, que finalizará el 1 de noviembre.

Importante: Los horarios de algunas actividades y de la tarima principal del domingo no aparecen detallados en la información suministrada. Se recomienda confirmarlos con la organización antes de publicar datos adicionales.