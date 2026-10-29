Familiares de mujer asesinada presuntamente por su pareja en Italia, hicieron velatón en Santa Marta
Familiares de Grey Noralba Sanmartín Villalba, oriunda de Aracataca, Magdalena, exigieron celeridad en las investigaciones para esclarecer su muerte, ocurrida en Italia.
Santa Marta
Una velatón en el parque Bolívar de Santa Marta realizaron familiares y allegados de Grey Noralba Sanmartín Villalba, la colombiana de 36 años que murió presuntamente a manos de su pareja sentimental en la localidad de Vergiate, provincia de Varese, Italia.
Sus seres queridos, se reunieron para honrar su memoria y exigir que las autoridades italianas avancen en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.
“Exigimos que se haga justicia y respeten la memoria de mi hermana, que tenía aproximadamente de 15 a 17 años de estar viviendo allá en Italia. Ella era una persona llena de vida, con metas, alegre, divertida, amiguera, sociable; entonces, exigimos justicia”, dijo la hermana, Vanessa Sanmartín.
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Asimismo, dijo que: “mi hermana deja dos hijos, queremos que se haga justicia, que el responsable pague por todo lo que hizo. Porque ninguna familia debe pasar por todo lo que nosotros estamos pasando. Ella merece justicia y nosotros merecemos una respuesta”, precisó.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...