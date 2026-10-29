Ecuador extradita a Estados Unidos a implicados en magnicidio de Fernando Villavicencio

Fotografía de archivo del candidato presidencial Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador). EFE/ STR ARCHIVO / STR ( EFE )

Ecuador extraditó a Estados Unidos a dos hombres relacionados con el magnicidio en 2023 del presidenciable Fernando Villavicencio y a un cabecilla de la banda de Los Choneros, considerada por Washington como organización terrorista.

El presidente derechista Daniel Noboa promueve una política de mano dura en el país, pero pese a las medidas de seguridad la violencia de bandas del crimen organizado y de narcotraficantes no cesa mientras los homicidios siguen disparados.

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“Con ellos, ya son nueve los enviados a responder ante la justicia internacional”, escribió Noboa en X.

Los extraditados son el empresario Daniel Salcedo y el expolicía Ronald Herrera, señalados de participar en la planificación del asesinato de Villavicencio, baleado al salir de un mitin electoral en Quito.

La justicia ya condenó a cinco personas como autores materiales del crimen con penas de hasta 34 años de prisión.

El otro extraditado es Francisco Manuel Bermúdez, alias Churrón, cabecilla de la banda de Los Choneros, que se financia con narcotráfico, extorsión y sicariato y cuyo máximo líder está recluido en una cárcel estadounidense.

Estados Unidos ofreció en 2025 una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Bermúdez, acusado por un juzgado de Nueva York de promover la importación y distribución de cocaína.

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Ecuador es el mayor exportador de cocaína del mundo y Estados Unidos uno de sus principales destinos.

Desde 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos también ha designado organizaciones terroristas a los grupos criminales ecuatorianos Los Lobos, Chone Killers y Los Tiguerones.

Esa designación amplía las facultades estadounidenses para perseguir y sancionar a esos grupos y sus integrantes y, según la interpretación de la administración de Donald Trump, justifica operaciones más allá de las fronteras estadounidenses.