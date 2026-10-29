Afro emprendimientos: la encuesta que midió a Colombia llega a Ecuador. Estos son los resultados

Afro emprendimientos de Ecuador reunidos para dialogar sobre los retos que trae estas formas de economía

Ecuador

El Instituto Feira Preta, de Brasil, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) iniciaron el proceso para llevar a Ecuador su encuesta sobre afroemprendimientos, ya aplicada en cinco países de la región incluyendo a Colombia. El plan se conoció durante el mes de la Afroecuatorianidad.

Durante la conmemoración del mes, distintos actores destacaron la historia, resistencia, cultura y aportes de las poblaciones afro en el país. Entre los actores, convocados por el colectivo Mujeres de Asfalto, se destaca la participación de:

El Instituto Feira Preta. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Treasure Braids. África Mía Ecuador. Las Voces Esmeralda.

Este encuentro permitió reconocer y dignificar el aporte de las economías afrodescendientes “que no siempre han sido reconocidos ni tomados en cuenta”, según Samira Follero, coordinadora de contenido y redacción de Amandla Medio.

Follero llama a tener en cuenta sus historias, conocimientos construidos desde la colectividad y las formas en las que las comunidades impulsan la economía, incluso en los contextos marcados por la exclusión y el racismo.

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Las comunidades afroecuatorianas

Las desigualdades económicas y sociales se traducen en complejas condiciones de vida para las comunidades afro e indígenas en el país, lo que representa dificultades notables al momento de iniciar, sostener y fortalecer una actividad económica.

Según datos oficiales del censo de 2022, el 48,5% de la población afroecuatoriana ha vivido en hogares con necesidades básicas insatisfechas, frente al 39,8% del total nacional.

Por esto, los afro emprendimientos se convierten en una forma de visibilizar estas realidades y también su importancia de poder representarlos mediante registros estadísticos que dan cuenta de esta situación.

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La apuesta por la afro economía ecuatoriana

Tras analizar la situación de algunas comunidades afrodescendientes en Ecuador, diferentes voces y testimonios participaron del encuentro en el que se destacaron los retos y desafíos que representan para los emprendimientos.

Entre ellos se resalta la directora ejecutiva Adriana Barbosa del Instituto Feira Preta, quién lleva 25 años trabajando en el proceso de afro emprendimiento en Brasil. Su emprendimiento comenzó desde la venta de prendas en ferias, lo que potenció la presencia afro en espacios de una manera más organizada y profesional “y no únicamente desde la lógica de la supervivencia o la necesidad”.

De esta manera se consolidó Feira Preta, reuniendo emprendedores, intelectuales y representantes de la cultura negra en un mismo espacio.

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En 2019 se construyó la primera encuesta en Brasil, una iniciativa para llevar el registro de afro emprendimientos. Cinco años después, en 2024 y en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe (CAF), la encuesta se expandió a Perú, Panamá, Argentina y Colombia.

Ahora se está iniciando un proceso con Ecuador y Uruguay. La iniciativa pretende trabajar con emprendimientos de comunidades afrodescendientes, pero también con comunidades indígenas desde una mirada económica, pensada en las formas de producción desde los territorios.

“Ver cómo aporta económicamente esas comunidades (...) que puede inspirar y que se construya un bloque sólido entre los países de América Latina y Caribe, para que se pueda construir colectivamente la justicia económica”, comentó Adriana Barbosa.

¿Qué dicen los estudios?

Eddie Marcelin, representante de la CAF compartió detalles sobre estos estudios realizados por Feira Preta en relación con los afro emprendimientos, los mecanismos de financiamiento y el diseño de políticas públicas económicas.

En 2022 se realizó un estudio en el que se identificó lo siguiente:

1. Los grupos o los sectores de menor movilidad social y económica en América y el Caribe son los grupos étnicos, particularmente poblaciones afro y poblaciones indígenas.

2. La ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas influyen en la manera en la que se entienden los desafíos de aquellas personas que están en las periferias y en las zonas rurales.

3. La perspectiva de género tiene incidencia. Pese al aumento en los últimos años en materia de educación superior de las mujeres, todavía son las más penalizadas al momento de hacer inversiones en la obra.

“Entonces, había una necesidad de empezar a tener datos y para poder tener esos datos necesitábamos construir los instrumentos de recolección de datos. Para trabajar con los gobiernos y para aumentar inversiones en materia de población afro e indígenas, además impulsar políticas públicas”, comentó Eddie Marcelin.

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En esta misma perspectiva se encuentra Juanita C. Francis Bone, presidenta del colectivo Mujeres de Asfalto, quién destacó la importancia de producir información específica sobre las realidades económicas de la población afroecuatoriana.

“Y hablar de datos en Ecuador (...) también dice en qué condiciones se crean los datos en una estructura que por desgracia la economía no se transparenta. Hablar justamente de la economía negra también es una apuesta política por transformar las narrativas”, añadió Juanita C. Francis.

La presidenta del colectivo realizó una reflexión sobre el nulo reconocimiento que ha tenido la población afrodescendiente en Ecuador y la importancia de posicionar los emprendimientos que hacen aportes sociales a la economía nacional.

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Los emprendimientos como forma de resistencia

Danelli Yanira Aguas Lara, fundadora de “Treasure Braids”, es una artista y tallerista afroecuatorianas, cuya práctica se desarrolla desde la escultura capilar y el trenzado como forma de cuidado. Del mismo modo, desarrolla procesos de creación artística, investigación, formación y mediación cultural en torno a las estéticas afrodescendientes desde el 2019.

Defiende que la práctica del trenzado se ha convertido en una oportunidad para generar ingresos y poder construir una economía tanto autónoma como colectiva.

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Por otra parte, Paola Godoy, diseñadora de moda de “África Mía Ecuador” y a través de su lema Lo afro es bello, promueve el reconocimiento de la cultura afrodescendiente por medio de la moda, los turbantes y los colores, reivindicando la identidad afroecuatoriana y cuestionando los estereotipos raciales.

“Yo creo que, Paola Godoy diseño, es un antes y un después en mí. Porque aprendí a aceptarme que era negra, aprendí a verme en el espejo y mirarme bonita, aprendí a ver el turbante y poder saber el significado del turbante“.

Con su emprendimiento busca transformar la vida de las niñas y adolescentes afroecuatorianas y de esta manera fortalecer el reconocimiento de la cultura.

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Finalmente, Andrés Caicedo, joven pacifiqueño y cofundador de “Las Voces Esmeraldas”. Un emprendimiento que busca valorizar la historia y la cultura de las comunidades afrodescendientes del Pacífico y de los pueblos indígenas de Esmeraldas. A través de las pinturas corporales y faciales afroindígenas, cuenta la historia de sus territorios y reivindica los vínculos ancestrales con la tierra, las plantas y los animales.

Su trabajo es una apuesta por mantener viva la memoria colectiva y fortalecer el reconocimiento de las identidades y los saberes de los pueblos del Pacífico ecuatoriano.

“Con la bisutería y con los collares hechos con semillas naturales, precisamente educamos para visibilizar esas problemáticas, visibilizar esa narrativa y precisamente que la gente pues no se olvide sus identidades culturales”, comentó Andrés Caicedo.

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Por medio de este tipo de emprendimientos que las comunidades afrodescendientes de Ecuador siguen en resistencia, mezclando las identidades culturales a través de las diferentes formas de arte y así poder decir quiénes son, qué tienen para ofrecer y por qué estas economías son valiosas.