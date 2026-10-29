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29 oct 2026 Actualizado 03:37

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Defensoría rechaza amenazas en contra del procurador y solicita medidas de protección urgentes

La entidad rechazó las amenazas denunciadas por Gregorio Eljach, solicitó esclarecer los hechos y verificar su alcance para garantizar la seguridad del procurador.

Camila Moreno Alvis

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El procurador general, Gregorio Eljach, denunció amenazas en su contra, así como de su familia y equipo de trabajo. Afirmó además que, sin tener conclusiones definitivas, las amenazas podrían estar vinculadas a personas que trabajan dentro de la entidad.

Así las cosas, Eljach aseguró que llevaba un mes sin asistir al edificio central de la Procuraduría debido a que veía su seguridad comprometida y advirtió sobre los riesgos que enfrenta su familia y equipo. Por esto, ya se están adoptando medidas que puedan evitar lo que calificó cómo un peligro grave contra su integridad.

En contexto: Procurador Eljach recibió amenazas y aseguró que personas de la entidad estarían involucradas

Ante los hechos, la Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas denunciadas por el procurador y le manifestó su solidaridad tanto a él, cómo a su círculo cercano y a la procuraduría como cabeza del Ministerio Publico.

Lea también: Procuraduría y Defensoría rechazan asesinato de Miguel Castellanos y exigen esclarecer el crimen

La entidad le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. A las autoridades competentes, les solicitó verificar con urgencia el alcance de las amenazas denunciadas y poder salvaguardar la vida e integridad del procurador mediante medidas de protección.

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