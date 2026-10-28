Procurador Eljach recibió amenazas y aseguró que personas de la entidad estarían involucradas
El jefe del Ministerio Público señaló que se están adoptando medidas para evitar lo que calificó como un peligro grave contra su integridad y la de su equipo de trabajo.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que estuvo un mes sin asistir al edificio central de la Procuraduría debido a amenazas que comprometían su seguridad y la de su familia. El funcionario afirmó que se están tomando medidas para enfrentar la situación y advirtió que, sin tener conclusiones definitivas, algunas personas que trabajan en la entidad podrían estar involucradas.
“Me siento un poco raro regresando acá. Ya va un mes que no venía a este edificio. Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”, manifestó Eljach al regresar a la sede de la entidad.
El jefe del Ministerio Público señaló que se están adoptando medidas para evitar lo que calificó como un peligro grave contra su integridad y la de su equipo de trabajo.
“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo. Creo que algunos ya tienen idea a qué me refiero”, sostuvo.
El procurador también advirtió sobre los riesgos que enfrenta su familia y señaló que, aunque no existen conclusiones definitivas sobre lo ocurrido, las amenazas podrían involucrar a funcionarios de la propia entidad.
“Está muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran gente que trabaja acá”, afirmó.
Durante su intervención, Eljach también se refirió a la necesidad de combatir el clientelismo dentro de la Procuraduría e incentivar los concursos de méritos como mecanismo para fortalecer la selección de funcionarios.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...