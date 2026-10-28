Procurador Eljach recibió amenazas y aseguró que personas de la entidad estarían involucradas

Gregorio Eljach, procurador General de la Nación, hizo un balance positivo del papel de las instituciones democráticas durante el periodo electoral. | Foto: Caracol Radio

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que estuvo un mes sin asistir al edificio central de la Procuraduría debido a amenazas que comprometían su seguridad y la de su familia. El funcionario afirmó que se están tomando medidas para enfrentar la situación y advirtió que, sin tener conclusiones definitivas, algunas personas que trabajan en la entidad podrían estar involucradas.

“Me siento un poco raro regresando acá. Ya va un mes que no venía a este edificio. Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”, manifestó Eljach al regresar a la sede de la entidad.

El jefe del Ministerio Público señaló que se están adoptando medidas para evitar lo que calificó como un peligro grave contra su integridad y la de su equipo de trabajo.

“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo. Creo que algunos ya tienen idea a qué me refiero”, sostuvo.

El procurador también advirtió sobre los riesgos que enfrenta su familia y señaló que, aunque no existen conclusiones definitivas sobre lo ocurrido, las amenazas podrían involucrar a funcionarios de la propia entidad.

“Está muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran gente que trabaja acá”, afirmó.

Durante su intervención, Eljach también se refirió a la necesidad de combatir el clientelismo dentro de la Procuraduría e incentivar los concursos de méritos como mecanismo para fortalecer la selección de funcionarios.