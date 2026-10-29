En medio de combates capturan a cinco integrantes del frente ‘Yair Bermúdez’ en Valle del Cauca

En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron capturados en flagrancia cinco presuntos integrantes del grupo armado organizado (GAOr) frente 57 ‘Yair Bermúdez’, durante una diligencia de allanamiento en la vereda San Agustín, corregimiento de Venus, en Tuluá, Valle del Cauca.

Entre los capturados se encuentran alias Brayan, señalado como cabecilla de la comisión armada, y alias Sebastián, conocido también como ‘Caqueta’, quien sería el segundo cabecilla de esta estructura.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola marca Córdoba, una pistola traumática marca Jericho, munición de varios calibres, material de intendencia, teléfonos celulares y memorias USB.

Según el reporte militar, con estas capturas se habría desarticulado una comisión armada de esta estructura. Los cinco detenidos son señalados del presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 365 del Código Penal.