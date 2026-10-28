Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó: al menos seis muertos según reporte preliminar

El sexto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella desde su llegada a la Casa de Nariño fue ejecutado durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre contra una estructura del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. La operación fue desarrollada por tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana.

De manera preliminar, el balance de la acción militar es de seis integrantes del Clan del Golfo muertos y uno capturado. Además, se reporta la incautación de armas, explosivos y de municiones. Según los reportes de inteligencia militar, este material sería utilizado para cometer atentados contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en la región.

En horas de la madrugada, el presidente De la Espriella había anticipado la acción militar y la calificó como un bombardeo “muy importante y estratégico”, al tiempo que anunció que entregaría detalles durante el día una vez finalice la operación.