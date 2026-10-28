Consejo de Estado admite tutela de Mikhail Krasnov contra la anulación de su elección en Tunja

El alcalde de Tunja sigue sufriendo reveses en los recursos que ha interpuesto para impedir la nulidad de su elección. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

La tutela presentada por Mikhail Krasnov contra la Sección Quinta del Consejo de Estado fue admitida por la Sección Cuarta de esa misma corporación. La decisión, fechada el 20 de octubre, busca establecer si se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Como parte del trámite, se solicitó el expediente de la nulidad electoral y se dieron dos días a las partes vinculadas para pronunciarse. La admisión de la tutela no suspende ni revoca la sentencia que anuló su elección, por lo que no modifica su situación jurídica como alcalde de Tunja. El Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos y las pruebas antes de decidir si concede el amparo solicitado.