Ejército interviene yacimiento minero ilegal en el río Sinú, Córdoba

Un operativo conjunto de la Fuerza Pública permitió intervenir seis unidades de producción minera presuntamente utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento Volador del municipio de Tierralta en Córdoba.

Durante la intervención, las autoridades inutilizaron de manera controlada dos dragones y cuatro dragas tipo buzo, equipos que presuntamente eran empleados en actividades de minería ilegal.

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Además, incautaron tres motobombas y capturaron en flagrancia a dos personas. De acuerdo con la información oficial, estas unidades mineras estarían relacionada con las economías ilícitas de la subestructura Javier Yepes Cantero del grupo armado organizado Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte del ejército, el punto dejaba una extracción ilegal diaria de $265 millones.

“Se logró contrarrestar de manera efectiva esta actividad ilegal que se pretendía llevar a cabo en este importante afluente del departamento, la labor conjunta nos permitirá continuar trabajando para atacar directamente las economías ilícitas”, expresó el Teniente Coronel Jair González.

Uno de los aspectos destacados del operativo es que, según las autoridades, estas serían las primeras unidades de producción minera de este tipo reportadas en el río Sinú, lo que pone foco sobre las posibles afectaciones ambientales derivadas de esta actividad ilegal.