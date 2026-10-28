Supersalud ordena retiro de gerente del Hospital de Montelíbano en Córdoba

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó retirar del cargo a Kiara Eskarleth Londoño Salgado, gerente de la E.S.E Hospital Local de Montelíbano en Córdoba, tras calificar como no satisfactoria su gestión de la vigencia 2025.

La decisión corresponde a la resolución 2026410040008188-6 conocida este martes 27 de octubre. Según la Supersalud, Londoño no habría acreditado la entrega del informe de cumplimiento del plan de gestión dentro del plazo que exige la Ley 1438 de 2011, que obliga a presentarlo ante la junta directiva a más tardar el 1 de abril. La entidad señala que en el expediente no encontró radicado, acta ni constancia que probara la entrega a la junta, a la asistente de gerencia o al archivo de gestión, y que no habría prueba de que el presidente de la junta lo hubiera conocido. Con base en eso, ordenó a la junta solicitar al nominador la remoción, aún sin culminar el periodo institucional.

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Frente a esta decisión, la gerente Kiara Londoño respondió al señalamiento denunciado que se trata de una persecución sistemática en su contra y expresó que existirían actuaciones desde la alcaldía de Montelíbano que buscarían debilitar su gestión para apartarla de su cargo actual.

“Acudo públicamente a las entidades nacionales para pedir algo fundamental, investigar la situación por persecución, violencia basa en género y hostigamiento institucional”, expresó Londoño.

Londoño hizo un llamado a entes como el Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría y demás organismos de control para que investiguen los hechos, se garanticen sus derechos y se impida que una diferencia administrativa se convierta en un instrumento de presión.