Banco de Desarrollo de América Latina llegó a Córdoba para trazar hoja de ruta económica hasta 2052

Banco de Desarrollo de América Latina llegó a Córdoba para trazar una hoja de ruta económica a 2052.Foto: Gobernación de Córdoba.

Este miércoles 21 de octubre se llevó a cabo en la capital cordobesa la socialización del documento final de la Agenda de Competitividad y Productividad Córdoba 2052, el encuentro contó con la presencia de los alcaldes de los diferentes municipios del departamento y el acompañamiento técnico del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y UrbanPro.

La hoja de ruta busca fortalecer exportaciones y atraer inversiones para robustecer sectores como la agroindustria, el turismo, y las energías renovables, además de mejorar la conectividad con los mercados nacionales e internacionales. La iniciativa también buscaría mejorar la posición del departamento en el Índice Departamental de Competitividad para el próximo año, y responder efectivamente ante la baja diversificación económica que afecta a directamente a productores y su enlace con nuevos mercados.

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“El propósito es continuar ejecutando y formulando proyectos de impacto que transformen económica y territorialmente a Córdoba” indicó Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.

Entre las iniciativas estratégicas mencionadas en el proceso de planificación están el Complejo de Biomasa del Alto Sinú, la Granja Solar de Córdoba y un Distrito de Innovación Urbana.

De acuerdo con lo expresado por el gobernador en su último boletín, la consolidación de esta hoja de ruta debería ser sostenible en el tiempo y mantenerse hasta el año 2052.