Sogamoso ejecuta 32 frentes de obra y reporta inversiones por $350.000 millones

Sogamoso adelanta un plan de infraestructura que contempla la renovación de aproximadamente cinco kilómetros de vías y mantiene 32 frentes de obra activos en diferentes sectores del municipio. El ingeniero Danilo Martínez, Secretario de Infraestructura, explicó que las intervenciones incluyen proyectos estratégicos, trabajos de mejoramiento vial y convenios solidarios con las comunidades. Entre las obras destacadas se encuentran el malecón del río Monquirá, el edificio administrativo municipal y el parque recreacional del sur, cuya construcción, según lo anunciado, comenzaría próximamente. Durante la presentación de los proyectos, funcionarios de la Administración Municipal reportaron inversiones cercanas a los 350.000 millones de pesos para 2026.

Dentro de la financiación de estas obras, la Alcaldía confirmó que tiene un crédito por 73.000 millones de pesos, destinado a proyectos como el edificio administrativo y otras intervenciones de infraestructura. La magnitud de las inversiones contrasta con las dificultades que enfrentan los ciudadanos por los cierres viales, las intervenciones en andenes y las restricciones a la circulación. Martínez aseguró que las obras se socializan con los vecinos y que se levantan actas de vecindad para informar sobre las afectaciones y los tiempos previstos de intervención. Sin embargo, aún será importante establecer cuáles proyectos terminarán dentro de los plazos anunciados y cómo se garantizará el cumplimiento de los cronogramas.

El funcionario reconoció que uno de los principales reclamos de la ciudadanía está relacionado con el estado de la malla vial y las dificultades de transitabilidad. Según explicó, la Administración busca responder mediante las obras principales, los convenios solidarios en los barrios y un plan de parcheo. Estas intervenciones pretenden atender tanto los corredores estratégicos como las vías de menor tránsito que también requieren mantenimiento. La ejecución simultánea de los proyectos, no obstante, representa un desafío para la movilidad cotidiana y exige información clara sobre los sectores intervenidos, las rutas alternas y los tiempos de cierre para reducir las afectaciones a residentes y comerciantes.

De cara a la temporada de Navidad y fin de año, Danilo Martínez señaló que la Secretaría de Infraestructura busca programar las intervenciones para evitar que los trabajos en puntos de alta circulación generen mayores traumatismos durante las fechas especiales. Aclaró que las obras continuarán durante diciembre y enero, aunque podrían establecerse restricciones puntuales en determinados sectores.

La expectativa de la Administración es avanzar en los proyectos durante el próximo año, pero el reto será cumplir los plazos, garantizar la calidad de las obras y demostrar que las inversiones anunciadas se traducen en mejores vías y espacios públicos para los habitantes de Sogamoso.