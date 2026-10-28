Cámara de Comercio de Sogamoso entregará más de $20 millones en premios para impulsar el comercio lo

Conectividad, innovación pública, trámites en línea y formación en tecnología han sido claves para que Sogamoso se consolide como referente regional en gobierno digital.

La Cámara de Comercio de Sogamoso prepara el cierre de 2026 con dos estrategias dirigidas a dinamizar la economía regional: un festival navideño con incentivos para los compradores y un nuevo mercado campesino.

El Festival Navideño comenzará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de diciembre, periodo durante el cual los ciudadanos podrán participar en sorteos por más de 20 millones de pesos en premios. La dinámica contempla compras acumulables por cada 50.000 pesos realizadas en establecimientos comerciales de Sogamoso, con las respectivas facturas como soporte para participar.

De acuerdo con Lorena Amaya, vocera del área de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Sogamoso, las facturas podrán depositarse en los principales centros comerciales de la ciudad. Para los establecimientos que no están obligados a expedir factura electrónica, se habilitarán volantes en los que los compradores podrán registrar sus datos y el lugar donde realizaron la compra. El sorteo está programado para el 11 de diciembre en el auditorio FAOVA de la Cámara de Comercio. La iniciativa busca incentivar el consumo en los negocios locales durante la temporada de fin de año y motivar a los habitantes de Sogamoso y municipios cercanos a comprar en la región.

Otra de las actividades previstas es el cuarto y último mercado campesino del año, que se realizará el 8 de noviembre en Sogamoso, con Labranza Grande como municipio anfitrión. Productores de esta localidad, junto con los de Pisba, Paya y Pajarito, llevarán directamente sus productos del campo para ofrecerlos a los consumidores. La jornada busca acercar a los productores rurales con los compradores, facilitar la comercialización sin intermediarios y dar visibilidad a la oferta agrícola de la provincia de La Libertad.

La representante de comunicaciones también destacó la programación de Halloween impulsada por la Alcaldía de Sogamoso como una oportunidad para atraer visitantes y favorecer las ventas del comercio. Con estas iniciativas, los gremios y la Administración Municipal buscan mantener la actividad económica durante noviembre y diciembre, una temporada clave para numerosos establecimientos.