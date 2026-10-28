Sectores políticos piden no descartar desalinizadora para desabastecimiento de agua en Santa Marta

Santa Marta

Las expectativas por los próximos anuncios del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de agua potable en Santa Marta siguen creciendo. Tras conocer el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella sobre su próxima visita a la ciudad, el concejal Juan Carlos Palacio se refirió a la necesidad de mantener sobre la mesa las distintas alternativas para garantizar el suministro del líquido a los samarios.

“Acabo de ver en redes sociales el anuncio del presidente que ya viene a Santa Marta a entregar una noticia. Hoy la planta desalinizadora hace parte, no es la solución, pero hace parte de ese porcentaje de litros por segundo que necesita Santa Marta planteado desde el estudio de la Universidad de los Andes, el cual no se debe dejar a un lado”, expresó el cabildante a Caracol Radio.

Frente a los anuncios que podría realizar el presidente durante su visita, Palacio planteó la posibilidad de que estén relacionados con una iniciativa para llevar agua del río Magdalena hacia municipios del departamento y Santa Marta.

“Creo yo que la noticia, sin temor a equivocarme es que va a hablar de la APP del río Magdalena, es lo que han planteado los Char de Barranquilla para traerla a Sitionuevo, Puebloviejo, Ciénaga y Santa Marta. En la eventualidad que sea eso, pues habría que empezar a trabajar por ese proceso, Santa Marta hoy ha colocado unos recursos propios importantes para hacer la planta curval y poder normalizar alguno de las afectaciones que tenemos por las pérdidas y eso nos va a ayudar a completar los 2200 litros que necesitamos”, precisó.

Por otro lado, el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández dijo que si el Gobierno de Abelardo de la Espriella “pretende abrirle camino a la casa Char con los $786.032 millones destinados a las plantas desalinizadoras impulsadas por Gustavo Petro”.

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El congresista recordó que Gustavo Petro dejó destinados $786.032 millones para las desalinizadoras del CONPES 4159, y que el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó continuar su estructuración, financiación y ejecución, sujetas a su viabilidad técnica y ambiental, ADEMÁS de reducir pérdidas y mejorar las redes de acueducto.

“¿Dónde están los estudios que demuestran que las plantas no son viables? ¿Las quieren hundir porque las dejó avanzadas Gustavo Petro?”, afirmó.