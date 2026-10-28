372 familias damnificadas, 174 viviendas afectadas durante último aguacero en Santa Marta

Santa Marta

Las fuertes lluvias que se han registrado en Santa Marta, en medio de la temporada invernal que afecta a la región Caribe, dejan hasta el momento un balance preliminar de 372 familias damnificadas, 174 viviendas con afectaciones y cinco inmuebles declarados no habitables por los daños ocasionados.

Según la información entregada por la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la cifra se obtuvo mediante, el proceso del censo que se ha desarrollado en los barrios Villa Betel 1, 2, 3 y 4, El Paraíso, Villa Leidy y Villa Berlín en Gaira, así como en La Lucha, Korea, 20 de Octubre, La Coquera y Nueva Mansión.

Claudia Aarón, jefa de la Ogricc, indicó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —Ungrd, ya fue vinculada al proceso con el propósito de gestionar ayudas humanitarias y demás apoyos requeridos para atender a las familias afectadas

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Ante esta situación, la Alcaldía Distrital mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se realiza el seguimiento a las condiciones en los sectores afectados y se coordinan las acciones de respuesta frente a la emergencia.