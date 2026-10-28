Santa Marta instala Mesa Educativa para conectar la formación académica con el sector energético

Santa Marta

La Agenda de Energía y Competitividad de Santa Marta para el Magdalena instaló la Mesa Educativa para la Cadena de Valor Energética y Offshore, un espacio de articulación orientado a conectar la formación académica con las necesidades y oportunidades de la industria energética.

La caracterización preliminar identificó 255 registros de programas académicos en 12 instituciones educativas con oferta en Santa Marta, distribuidos en 151 de pregrado y 104 de posgrado. Este mapeo permite reconocer las capacidades existentes y analizar su pertinencia frente a las necesidades del sector.

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La cadena de valor offshore demanda talento en áreas como ingeniería, logística, servicios portuarios, mantenimiento, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y gestión de proyectos. Por ello, la mesa busca identificar competencias disponibles y promover oportunidades de formación especializada, prácticas y alianzas entre instituciones educativas y empresas.

Ante las perspectivas de desarrollo de gas costa afuera en el Caribe colombiano, incluido el proyecto Sirius, esta iniciativa busca preparar a Santa Marta y el Magdalena para aprovechar las oportunidades que puedan surgir, mediante una mayor conexión entre la academia y el sector productivo.