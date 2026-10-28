“Se gastaron $1 billón diarios en la campaña”: Gómez Amín denuncia compra de votos

El Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín denunció que hubo compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Advirtió que el país se encuentra en una grave crisis fiscal.

“Tenemos que decir que recibimos una crisis fiscal sin precedentes. Se gastaron $1 billón diarios en la campaña comprando votos y no les alcanzó”, dijo Gómez Amin a periodistas durante el Encuentro Regional Caribe para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo en Barranquilla.

En ese sentido, también denunció que se firmaron 148 contratos por $125.000 millones sin los requisitos previos “a cuatro días de la ley de garantías”.

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