Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 oct 2026 Actualizado 17:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

“Se gastaron $1 billón diarios en la campaña”: Gómez Amín denuncia compra de votos

El Ministro de Comercio advirtió que el país se encuentra en una crisis fiscal “sin precedentes”.

Ministro designado de Comercio Exterior Mauricio Gomez / Foto Archivo

Ministro designado de Comercio Exterior Mauricio Gomez / Foto Archivo

Ministro designado de Comercio Exterior Mauricio Gomez / Foto Archivo
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

El Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín denunció que hubo compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Advirtió que el país se encuentra en una grave crisis fiscal.

“Tenemos que decir que recibimos una crisis fiscal sin precedentes. Se gastaron $1 billón diarios en la campaña comprando votos y no les alcanzó”, dijo Gómez Amin a periodistas durante el Encuentro Regional Caribe para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo en Barranquilla.

En ese sentido, también denunció que se firmaron 148 contratos por $125.000 millones sin los requisitos previos “a cuatro días de la ley de garantías”.

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado