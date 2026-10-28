“La Colombia de Petro terminó”: Fuad Char no descarta alianzas con el abelardismo para 2027

El empresario y dirigente político Fuad Char, se refirió al panorama electoral de cara a las elecciones regionales de 2027 y anticipó que su sector buscará fortalecer su representación política en el Atlántico y el resto del país.

Char aseguró que el objetivo es mantener y ampliar las mayorías que han respaldado a su grupo político, en un escenario en el que comienzan a tomar fuerza las posibles alianzas y fórmulas electorales para los próximos comicios.

El codirector de Cambio Radical reconoció que hay acercamientos con el sector que respaldó a Abelardo de la Espriella, para avanzar en una fórmula para la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.

“Es un tema que estamos manejando” dijo el exsenador Char, aunque advirtió que todavía hay un año por delante.

Ante las versiones de que los acercamientos podrían incluir a Juan Carlos Diaz Tarud, como aspirante a la gobernación, dijo “si lo he visto, pero no me lo han oficializado”.

Recientemente Char anunció su respaldo a la exgerente de Ciudad, Ana María Aljure, como candidata a la Alcaldía de Barranquilla.

“Ya la Colombia de Petro terminó”

Al ser consultado sobre el reto electoral de 2027. Fuad Char manifestó que considera que el país atraviesa una nueva etapa política y expresó su expectativa de aumentar las mayorías de su sector en las elecciones regionales.

“Bien, vamos bien. Yo pienso que Colombia es otra. Ya la Colombia de Petro terminó y esperamos que en estas elecciones regionales aumentemos la mayoría de la derecha o del centro derecha. La izquierda se va a reducir mucho”, indicó.