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28 oct 2026 Actualizado 15:59

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Cúcuta

Capturan un policía en Norte de Santander por concierto para delinquir

El uniformado es requerido por la justicia en Cartagena.

Foto: Referencia.

Foto: Referencia.(Thot)

Foto: Referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Un subintendente de la Policía Nacional fue capturado en las instalaciones de la estación de Policía de Chitagá, Norte de Santander, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Penal Ambulante de Cartagena, por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos.

Se trata de Álvaro Javier Puentes Cuello, funcionario adscrito al departamento de Policía de Norte de Santander, quien llevaba aproximadamente cinco meses en esta unidad policial.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se realizó este miércoles 28 de octubre, hacia las 7:05 de la mañana, por integrantes del Área Investigativa de Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía 223 Especializada GAULA de Cartagena.

La orden de captura fue emitida el pasado 22 de octubre y tiene como propósito que el uniformado comparezca dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra.

Los hechos materia de investigación corresponden a Cartagena, aunque el procedimiento de captura se materializó en Norte de Santander.

Según las autoridades, el subintendente se encontraba excusado del servicio por motivos psiquiátricos al momento de su situación administrativa actual.

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