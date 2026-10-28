Por orden judicial autoridades deberán recuperar dos páramos afectados por incendios en Boyacá

Boyacá

El Tribunal Administrativo de Boyacá, decretó de oficio medidas preventivas de urgencia para la restauración, recuperación y rehabilitación ambiental de ecosistemas afectados por incendios en zona del Parque Nacional Natural El Cocuy y el complejo de páramos de Pisba, luego de una acción popular de la Fundación Little Guardians.

Luis Pérez, líder de la Fundación celebró la decisión y advirtió que las entidades competentes tienen un tiempo perentorio para actuar y proteger estos ecosistemas estratégicos del departamento.

“Estamos muy contentos porque el Tribunal Administrativo de Boyacá avaló esta medida cautelar de urgencia en cuanto al principio de prevención y precaución, dando dos órdenes específicas. Primero, que las entidades vinculadas dentro del ámbito perentorio, constitucional, legal y reglamentarios deberán, dentro del término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, presentar al despacho un plan integral de acción para intervenir y restaurar las áreas afectadas que se han generado en torno a los incendios en Boyacá, especialmente el Páramo de Pisba y Cocuy. Y la segunda es una orden un poco más amplia que es ordenar a las entidades vinculadas que se abstengan de adoptar de estas decisiones, expedir actos administrativos o adelantar actuaciones orientadas a reducir o flexibilizar o modificar el régimen de protección ambiental. Esto es una orden que nosotros la celebramos porque es una orden muy amplia que protege los territorios, los páramos y a pesar de ello, nosotros vemos que en el marco nacional hay unas reglas establecidas, marco constitucional que los protege, pero para nadie es un secreto que hay un traslape entre minería ilegal y otros aspectos con minería legal, también en paramos y este tipo de medidas las celebramos porque protegen estos territorios”.

Con esta decisión tanto Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como el departamento de Boyacá, las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá y la Orinoquía y el municipio de Tasco deberán elaborar un diagnóstico georreferenciado de cobertura y capacidad real de respuesta frente a incendios rurales forestales y de páramo.

Las entidades accionadas, advierte el Tribunal Administrativo de Boyacá deben abstenerse de adoptar decisiones, expedir actos administrativos o adelantar actuaciones orientadas a reducir, flexibilizar, modificar o levantar el régimen de protección ambiental aplicable a los territorios objeto de la presente acción popular, con fundamento en la pérdida o deterioro de las condiciones ecológicas que motivaron su protección, hasta tanto se profiera decisión definitiva dentro del proceso.