Chefs del PAE en Boyacá recorren las provincias para mejorar el sabor y presentación de los platos

La estrategia ‘Un día con el chef’ llegará a 255 instituciones educativas oficiales para promover hábitos saludables, aumentar el consumo de alimentos y reducir el desperdicio en los restaurantes escolares.

Boyacá

Con la estrategia ‘Un día con el chef’, el equipo gastronómico del Programa de Alimentación Escolar en Boyacá capacita a las manipuladoras de alimentos y comparte técnicas culinarias para promover el consumo y el aprovechamiento de los alimentos en las instituciones educativas oficiales del departamento.

Mejorar el sabor, la textura y la presentación de los platos que reciben los estudiantes es el propósito de los recorridos que adelanta el equipo gastronómico del PAE por las provincias de Boyacá. A través de talleres prácticos y acompañamiento en las cocinas escolares, los chefs comparten conocimientos y herramientas para enriquecer la preparación del complemento alimentario.

La estrategia, liderada por la Secretaría de Educación de Boyacá, se desarrolla mediante la estrategia, ‘Un día con el chef’, una iniciativa que combina formación culinaria y trabajo directo con las manipuladoras de alimentos para promover preparaciones atractivas, hábitos de alimentación saludable y un mayor consumo de los alimentos incluidos en los ciclos de menús.

El equipo está integrado por Milton Jiménez, Alexander Santamaría, Milena Sarmiento, Juan José López, Marcela Páez, Cristian Rangel, Fredy Gutiérrez, Marcos Pinzón, Andrés Higuera, Daniel Torres, William Díaz y Carlos Rivera, quienes acompañan las jornadas de formación en las unidades aplicativas de las instituciones educativas oficiales. El objetivo, según explicó el chef Milton Jiménez es mejorar la preparación y presentación de los platos que consumen los niños.

“Ofrecer una preparación de calidad exige mucho más que seguir una receta: requiere coordinación, planeación y organización en cada etapa del proceso, desde el prealistamiento de los ingredientes hasta la cocción y presentación final del plato”.

Durante los talleres, las manipuladoras aprenden y practican técnicas como sellar, emulsionar, espesar y ligar, recursos que permiten aprovechar mejor los ingredientes, potenciar los sabores, obtener texturas adecuadas y mejorar la presentación de las preparaciones que llegan a la mesa de los estudiantes.

El acompañamiento se proyecta a las 255 instituciones educativas oficiales de Boyacá, con el propósito de compartir herramientas que puedan aplicarse en las cocinas escolares y contribuir al aprovechamiento del complemento alimentario.

Con ‘Un día con el chef’, el PAE lleva la formación gastronómica a los espacios donde se preparan diariamente los alimentos. El objetivo es que cada preparación no solo responda a las necesidades nutricionales de los estudiantes, sino que también resulte agradable y motive el consumo responsable, reduciendo el desperdicio en los restaurantes escolares.