Concejal cuestiona presupuesto de vivienda de Tunja para 2027

La discusión sobre el presupuesto de vivienda de Tunja para la vigencia 2027 abrió nuevos cuestionamientos en el Concejo municipal. Durante la revisión de las cifras proyectadas para la entidad encargada de estos programas, la concejal Laura Silva, concejal de Tunja, señaló presuntas inconsistencias en la asignación de recursos para el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales.

Según explicó, la propuesta contempla $160 millones para intervenir 80 inmuebles, una distribución que representaría aproximadamente $2 millones por vivienda. La cabildante pidió aclarar el alcance de las intervenciones previstas y establecer si los recursos proyectados son suficientes para cumplir los objetivos anunciados.

Silva también cuestionó que, según su revisión, el presupuesto no incluya de manera explícita las 580 viviendas que habrían sido gestionadas mediante el proyecto PAVIS. Para la concejal, la programación debe precisar cómo se dará continuidad a esas iniciativas, qué recursos se destinarán a su ejecución y cuáles serán las metas concretas para la siguiente vigencia. La ausencia de referencias claras a estos proyectos, sostuvo, dificulta establecer qué compromisos se mantendrán y cómo se medirá el cumplimiento de las políticas de vivienda social en la capital boyacense.

Otro de los puntos señalados por la cabildante está relacionado con los procesos de escrituración y finalización de los proyectos de vivienda conocidos como El Roble y Torres del Parque. De acuerdo con su denuncia, el presupuesto no contempla metas claras para culminar esos procedimientos, lo que genera interrogantes sobre el avance de los trámites pendientes para las familias vinculadas a estos proyectos. La discusión no se limita, por tanto, al monto destinado a los mejoramientos habitacionales, sino que también comprende la necesidad de definir compromisos verificables para concluir procesos de vivienda que requieren continuidad administrativa.

La concejal pidió a la Administración municipal y a la entidad de vivienda explicar la distribución de los recursos, precisar las metas de inversión y aclarar qué ocurrirá con los proyectos que, según su revisión, no están suficientemente detallados en la propuesta presupuestal. También cuestionó la distribución de $3.500 millones destinados a vivienda social, aunque la información suministrada no incluye el desglose de esa partida ni una respuesta oficial de la entidad. La discusión deberá permitir establecer qué obras y programas se financiarán en 2027, cuántas familias serán beneficiadas y qué mecanismos garantizarán el cumplimiento de los compromisos en materia de vivienda urbana y rural en Tunja.