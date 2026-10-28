Estas son seis maneras de quitar la grasa de su cocina: conozca los ingredientes, productos y más

La cocina es uno de los espacios más usados y básicos en un hogar. Así mismo, al ser el lugar de la casa en donde se preparan alimentos, es una de las zonas que más limpieza requiere, en especial cuando se cocina para muchas personas.

Ahora, es bien sabido, también, que el enemigo número uno del aseo en la cocina es la grasa, pues es un compuesto orgánico que, en algunas, por no decir que la mayoría, de superficies, es difícil de arrancar.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos sobre 6 tips que usted puede aplicar en su cocina a la hora de limpiarla de grasa.

Los 6 tips para limpiar la grasa de la cocina

Pues bien, estos 6 tips los publicó la muy reconocida empresa de material de construcción y artículos para el hogar Homecenter.

Aceite de cocina

En el primer tip, la compañía explica que, aunque no se crea, el aceite de cocina sirve para limpiar la grasa, pero ojo, se necesitan otros ingredientes.

Para hacer la mezcla necesita “llenar un vaso pequeño de aceite y agregar unas cucharadas de bicarbonato de sodio. Cuando esté lista la mezcla, moje un papel desechable y esparza la mezcla por toda la superficie que esté afectada por la grasa. Luego, con un trapo limpio y un poco de jabón líquido, retire la mezcla”. Eso limpiará la grasa.

Agua y vinagre

El segundo es un clásico de la limpieza. Homecenter detalló que debe hacer la siguiente mezcla:

“En una olla ponga a hervir una taza de agua junto a una taza de vinagre. Cuando la mezcla esté hirviendo, envásela en un atomizador”, explican.

Luego deberá aplicar sobre la grasa y limpiar con un paño. Ahora, la marca resaltó que esta mezcla se puede aplicar tanto sobre superficies como estufa o mesón, hasta muebles y electrodomésticos como la nevera, por lo que no los dañaría.

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Pulidor de cera

Estos pulidores, que incluso funcionan para la madera, sirven para limpiar la cocina, según explicó Homecenter.

“Nuestra recomendación es que use esta alternativa en mesones y lo haga máximo dos veces al mes para que el producto dure y periódicamente se vea una limpieza profunda en su cocina”, detallaron.

Desengrasante

Este es otro clásico de la limpieza, no solo en cocinas, sino en casi toda la casa, hasta baños.

Sin embargo, Homecenter explicó una forma de potenciar su funcionamiento. “Tome dos tazas de agua y póngalas a hervir en una olla. Cuando esté lista, agregue 1/4 de taza de desengrasante. Luego revuelva muy bien y tendrá lista su mezcla removedora de grasa. Tome un trapo limpio y seco, humedézcalo un poco con la mezcla y limpie”.

Con esta mezcla también se puede limpiar electrodomésticos.

Bicarbonato de sodio

Este producto también es muy conocido en las labores de limpieza del hogar.

“Mezcle media taza de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Mezcle muy bien y, con ayuda de un trapo o limpión, esparza muy bien la mezcla y limpie”.

Café

Según explicó en su artículo Homecenter, el café tiene una muy buena absorción de la grasa. “Si por ejemplo tiene un sartén lleno de grasa, producto de una preparación en la cocina, aplique una manotada de café sobre la superficie del recipiente y espárzala con un poco de papel de cocina. Luego enjuague y verá los resultados”.

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La empresa aseguró que debe ser café de colador, no de pepa.

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