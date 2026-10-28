Kbeto Zuleta llegó a Barranquilla para continuar su recuperación en la Clínica Iberoamérica

El cantante vallenato Kbeto Zuleta llegó a Barranquilla la noche de este martes 27 de octubre para continuar su proceso de recuperación, luego del grave accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se movilizaba junto a integrantes de su agrupación musical.

Sobre las 8:00 de la noche, el artista arribó al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz en un avión ambulancia procedente de Valledupar. Desde la terminal aérea fue trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Iberoamérica, ubicada en el norte de Barranquilla.

El traslado se definió después de una reunión entre sus familiares, encabezados por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, y el equipo médico que lo atendía en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar.

El artista permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo vigilancia médica permanente y seguimiento de especialistas. Antes de su remisión, el centro asistencial de Bosconia había reportado signos de mejoría en su evolución, aunque precisó que todavía requería tratamiento especializado.

Dos artistas músicos en el accidente

El accidente ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a los integrantes de la agrupación se salió de la vía y cayó desde un puente en inmediaciones del río Ariguaní, en el cor redor entre los departamentos del Cesar y Magdalena. Los músicos regresaban a Valledupar después de una presentación en Sincelejo, Sucre.

El siniestro dejó dos integrantes de la agrupación fallecidos y varias personas heridas. Mientras Kbeto Zuleta continúa bajo atención médica en Barranquilla, sus familiares y seguidores permanecen atentos a su evolución clínica.