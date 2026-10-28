Pasaportes actuales son una vergüenza, no los lee inmigración: exrepresentante Juana Londoño

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La exrepresentante Juana Carolina Londoño estuvo en entrevista con el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, quien cuestionó el actual modelo de expedición de pasaportes en Colombia y la calidad del documento que se está entregando a los ciudadanos.

“Miremos la calidad de los actuales pasaportes, eso es una vergüenza. Yo saqué el mío hace cerca de un mes y no lo leyó el área de inmigración. Tienen muchísimos problemas de seguridad, adicionalmente en la costura”, denunció.

Londoño aseguró que el problema inició por una decisión ideológica del gobierno de Gustavo Petro de frenar un proceso que funcionaba bien.

“Es una lástima que algo que venía funcionando bien, y solo por temas ideológicos, de decir que lo tiene que hacer el Estado y que todo lo de los privados huele a feo, tuviera que haber parado un proceso que venía funcionando bien”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: