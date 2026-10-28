La orden del Tribunal no era cambiar de operador: Viviana León, exgerente de Imprenta por pasaportes

La Cancillería firmó un nuevo contrato por 13 meses con Thomas Greg and Sons para garantizar la producción de pasaportes en el país.

El contrato fue suscrito por $240.000 millones de pesos e irá hasta el 17 de diciembre de 2027 “conforme al cumplimiento de los requisitos de ejecución” y con posibilidad de prórroga". Además, se firmó bajo la figura de urgencia manifiesta, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

La exdirectora de la Imprenta Nacional, Viviana León, pasó por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio y cuestionó la decisión de la Cancillería.

Es de recordar que la firma del contrato se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente la ejecución de los convenios que dejó el gobierno Petro.

No obstante, según León, la medida cautelar no ordenaba terminar la cooperación con la Casa de la Moneda de Portugal, sino corregir las falencias

“Es un circo y sobre todo porque es que la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no es para cambiar al operador, o sea, a la Imprenta Nacional, sino para corregir las falencias del convenio de cooperación”.

Y agregó: “La medida cautelar dice en la página 79: ‘La presente medida cautelar no suspende el instrumento suscrito con dicha entidad extranjera ni se pronuncia sobre su legalidad o la de ninguno de los demás instrumentos jurídicos que componen el nuevo modelo”.

Para Viviana León, hubiera sido suficiente con la Cancillería hubiera respondido dentro del plazo establecido por el Tribunal con información sobre el funcionamiento del modelo que se estaba implementando: “Yo me pregunto es por qué la Cancillería no le respondió al Tribunal dentro del plazo establecido y con la verdad, sobre que la primera fase de los pasaportes funciona, cuenta con bodegas de seguridad y que tenía disponibilidad de libretas”.

La exdirectora también puso en duda que la contratación de Thomas Greg and Sons responda exclusivamente a garantizar la prestación del servicio. Según contó, el 27 de agosto, cuando ella ya había salido de la gerencia de la entidad, llegaron funcionarios del nuevo gobierno que pusieron sobre la mesa la idea de terminar el acuerdo vigente.

“Desde el día uno este gobierno llegó a la Imprenta Nacional diciendo exactamente cuánto cuesta acabar con el contrato con Casa de la Moneda (…) Estos llegaron el 27 de agosto, Hilda Pardo, Carlos Merchán, Fernando López y Javier Ojeda, que ni siquiera estaban nombrados, y lo único que llegaron a decir al comienzo fue cuánto cuesta terminar el convenio con Portugal”, contó.