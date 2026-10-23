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23 oct 2026 Actualizado 21:53

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Fiscalía pide cárcel contra hombre señalado de presuntos actos sexuales en Puerto Colombia

No aceptó los cargos imputados y su defensa solicitó aplazar la audiencia.

Hombre señalado de presuntos actos sexuales contra una surfista de 17 años en Puerto Colombia. Foto: Cortesía.

Hombre señalado de presuntos actos sexuales contra una surfista de 17 años en Puerto Colombia. Foto: Cortesía.

Hombre señalado de presuntos actos sexuales contra una surfista de 17 años en Puerto Colombia. Foto: Cortesía.
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Juan Fernández Álvarez Torres, quien fue capturado por el presunto acto sexual contra una surfista de 17 años en Puerto Colombia, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

El ente investigador le imputó el delito de acto sexual violento agravado en concurso con agravantes en perjuicio.

En medio de la audiencia, que se llevó a cabo este viernes, 23 de octubre, la Fiscalía solicitó cárcel contra esta persona, quien fue capturado en el norte de la ciudad. A esta solicitud se sumaron la defensa de la víctima y la Procuraduría.

Lea también: Capturan en Puerto Colombia a hombre denunciado por presuntos actos sexuales contra una surfista

La audiencia continuará el 29 de octubre luego de la solicitud de aplazamiento de la defensa del hombre para llevar a cabo su intervención.

Mientras tanto, Álvarez Torres continuará privado de la libertad.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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