Air-e atribuye al fenómeno de El Niño el alza del kilovatio hora a $936

El aumento del kilovatio hora de $874 a $936 responde a las medidas transitorias adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ante la reducción de los niveles de los embalses por el fenómeno de El Niño. Así lo explicó Air-e Intervenida, al referirse al incremento en el costo de la energía para los usuarios.

Según la compañía, las condiciones climáticas han reducido las reservas hídricas del país, lo que llevó a activar alertas en el Centro Nacional de Despacho y a implementar medidas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Air-e señaló que la Resolución 101 127 de 2026 de la CREG establece una mayor participación de las plantas térmicas en la generación de electricidad, con el fin de atender la demanda y preservar el agua almacenada en los embalses.

“El costo de esta medida se refleja en el componente de restricciones de la tarifa, lo que incidió en que el valor del kilovatio hora pasara de $874 a $936”, explicó la empresa en un comunicado.

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La compañía indicó que Colombia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, por lo que la disminución de las lluvias y de las reservas de agua obliga a recurrir en mayor proporción a las plantas térmicas, que producen electricidad mediante combustibles.

Este cambio en las condiciones de generación incrementa los costos operativos del sistema y repercute en el componente de restricciones de la tarifa. Sin embargo, Air-e aclaró que el ajuste no representa un aumento generalizado de todos los componentes del servicio.

“De esta manera, el ajuste responde a las necesidades de operación frente al fenómeno climático y no debe confundirse con un incremento general de todos los componentes de la tarifa”, precisó la empresa.

La medida rige desde la operación del 7 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con Air-e, se mantendrá hasta que los niveles de los embalses permitan garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Air-e busca reducir el impacto de los precios del mercado

Frente al incremento, la empresa aseguró que trabaja para ampliar las compras de energía mediante contratos bilaterales con los generadores. La estrategia busca disminuir su exposición a las fluctuaciones del mercado de bolsa y contribuir a una mayor estabilidad en las tarifas.

Air-e también hizo un llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para que adopten prácticas de consumo responsable, con el propósito de moderar la demanda y utilizar eficientemente los recursos energéticos durante la temporada de condiciones climáticas exigentes.

De esta manera, la empresa atribuye el aumento del kilovatio hora a las medidas nacionales implementadas para enfrentar la disminución de las reservas hídricas y garantizar el suministro de electricidad, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.