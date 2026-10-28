“Oramos por su vida”: padre de Jorge Agudelo, excandidato a la alcaldía de Santa Marta desaparecido

Santa Marta

La familia de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana, continúa a la espera de información sobre su paradero, luego de que desapareciera durante un viaje a Barranquilla, donde tenía previsto asistir a una reunión con un empresario de la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio su padre, Jorge Agudelo dijo que su hijo mantuvo comunicación con su esposa hasta el mediodía del sábado. Sin embargo, durante la tarde dejaron de recibir noticias suyas. Inicialmente, la familia pensó que el teléfono celular se había descargado, pero, ante la prolongada falta de contacto, comenzaron las preocupaciones.

“Jorge Luis salió a una cita a Barranquilla y tuvo, conexión familiar con su esposa antes de ayer hasta el mediodía. Ya después de la tarde, ella presumió que se le había descargado el celular porque no tuvo más información, más contacto con él hasta ese momento. Se puso la denuncia en la Fiscalía señalando todos los detalles que ya se conocen en la prensa, la Fiscalía desplegó toda en toda la costa un rastreo”, precisó Jorge Agudelo, padre.

Sobre los motivos del viaje, Jorge Agudelo padre explicó que su hijo le había comentado que se desplazaría a Barranquilla para cumplir una cita con un empresario. Sin embargo, no les suministró el nombre de esa persona.

Según relató, el excandidato viajaba con frecuencia a la capital del Atlántico por asuntos relacionados con asesorías y proyectos profesionales, por lo que inicialmente no hubo motivos para considerar extraño su desplazamiento.

“Él tenía una cita con un empresario, no nos dio el nombre, por lo tanto, no sabemos a quién llamar, a quién solicitar. Porque él viaja mucho a Barranquilla por asesorías que tiene, proyectos que desarrolla, entonces, pero bueno, estamos en la mano del Señor”, anotó.

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Asimismo, se refirió a las versiones relacionadas con una posible compra en centro comercial, hechos que, según información atribuida a las autoridades, habrían quedado registrados en cámaras de seguridad. No obstante, manifestó su expectativa de que el análisis de los registros y el rastreo tecnológico ayuden a reconstruir los últimos movimientos de su hijo.

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