Presidente del Senado se reunió con gremios de Santa Marta para impulsar la recuperación del turismo. Foto: Honorio Henríquez X

La recuperación del turismo y los desafíos económicos que enfrenta Santa Marta fueron algunos de los temas abordados durante una reunión entre el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, representantes de los gremios y autoridades locales, en la que se analizaron las necesidades del sector y la importancia de trabajar de manera articulada para fortalecer la actividad turística.

En el encuentro participaron representantes de Fenalco Santa Marta, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Cotelco, Asocentro y Acodres Magdalena, además de funcionarios vinculados al desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Entre los asistentes estuvieron el director de Turismo de Santa Marta, José Domingo Dávila; el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Carlos Jaramillo, y el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Frank Cuao, entre otros actores de la cadena turística.

La reunión se desarrolló en un contexto de preocupación por el comportamiento de la actividad turística, en medio de las dificultades que han enfrentado distintos segmentos del sector y los efectos que los problemas de seguridad han tenido sobre la percepción del destino.

Las afectaciones al orden público, incluido el paro armado registrado en septiembre, se sumaron a los retos que ya venían enfrentando los empresarios. Las cancelaciones y los aplazamientos de reservas reportados por el sector hotelero encendieron las alertas sobre las repercusiones que esta situación puede tener en la ocupación, los ingresos y el empleo.

En este escenario, el diálogo entre los gremios y los representantes institucionales cobra relevancia para identificar necesidades, fortalecer la confianza de los visitantes y promover acciones que contribuyan a la recuperación de la actividad turística en Santa Marta.

A través de sus redes sociales, el presidente del Senado señaló que el propósito del encuentro fue escuchar las necesidades de los gremios, acompañar los desafíos del territorio e impulsar la recuperación del turismo, al que calificó como un sector fundamental para el empleo y el desarrollo regional.

Por ahora, queda por conocer si de esta reunión se desprenderán compromisos concretos, medidas de apoyo o una agenda de trabajo con el Gobierno nacional y las autoridades locales para atender las inquietudes de los empresarios y fortalecer la competitividad turística de la capital del Magdalena.