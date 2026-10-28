Dos hermanas de 9 y 13 años murieron en accidente con volqueta en Fundación, Magdalena

Una tragedia sacudió al municipio de Fundación, Magdalena, luego de que dos hermanas, de 9 y 13 años, murieran en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas una moto eléctrica y una volqueta.

Las víctimas fueron identificadas como Scarlett Fontalvo, de 9 años, y Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años. La noticia ha causado consternación por la corta edad de las niñas y el dolor que deja su fallecimiento entre sus familiares y la comunidad.

Aunque se conoce que el siniestro involucró los dos vehículos, las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente aún deben ser esclarecidas. Por ahora, no se cuenta con información confirmada suficiente para establecer cómo se produjo el impacto ni las responsabilidades que podrían derivarse del caso.

Tras lo ocurrido la alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade Campo, expresó su profundo dolor por la muerte de las niñas y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros.

En su pronunciamiento, la mandataria confirmó que una de las menores hacía parte de la comunidad educativa de la Institución Educativa 23 de Febrero. Además, manifestó que la Administración Municipal está dispuesta a brindar acompañamiento institucional a las familias afectadas.

La muerte de las dos hermanas deja de luto a Fundación, mientras avanzan las verificaciones sobre lo sucedido, sus familiares y allegados enfrentan la pérdida de Scarlett y Sharloth, dos niñas cuyas vidas terminaron en un hecho que ha generado tristeza y conmoción en el municipio.