Centro Administrativo de Sogamoso alcanza 28,5 % de avance y proyecta entrega en 2027

Actualmente el avance en la obra del Centro Administrativo de Sogamoso es del 28,5% / Foto: Caracol Radio.

Sogamoso

La construcción del Centro Administrativo de Atención al Ciudadano de Sogamoso registra un avance del 28,5 %, casi diez puntos porcentuales por encima de lo previsto contractualmente, según informó el ingeniero Juan Camilo Hernández, representante de la constructora CAM, encargada del proyecto.

El profesional explicó que la obra comenzó con una excavación de entre 4,5 y 5 metros de profundidad, una etapa que exigió una planeación detallada por las condiciones del terreno, la logística y la ubicación en el centro de la ciudad.

“La excavación fue uno de los primeros retos interesantes. Acá bajamos cuatro metros 50, entre 4 metros 50 y 5 metros, lo cual tiene que tener una programación de obra y una logística, teniendo en cuenta que estás en el centro de la ciudad”, señaló Hernández.

El ingeniero indicó que las lluvias representaron dificultades durante la excavación, pero que actualmente, con la cimentación de los sótanos terminada y los trabajos avanzando en altura, es más sencillo manejar las condiciones climáticas.

Una obra con fecha de entrega para septiembre de 2027

De acuerdo con Hernández, el objetivo de la constructora es cumplir el plazo establecido en el contrato, que fijó como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2027.

“Todo nos tiene que salir bien, todo ha ido engranando y ha ido funcionando de la mejor manera, por lo cual nosotros podemos asegurar que esta obra se va a terminar para esa fecha”, afirmó el representante de CAM.

Frente a las expectativas de los ciudadanos, el ingeniero aseguró que el equipo de construcción está concentrado en materializar los diseños aprobados y cumplir con las condiciones previstas para el edificio.

“A los ciudadanos, que tengan la plena certeza que estamos haciendo como equipo todo nuestro mejor esfuerzo para garantizar que lo que está concebido en los diseños sea una realidad y se esté transformando de manera real”, expresó.

Un edificio con tecnología y criterios bioclimáticos

Hernández destacó que el proyecto contempla características arquitectónicas y técnicas orientadas al confort, la seguridad y la tecnología, entre ellas un análisis bioclimático y un sistema de acristalamiento con especificaciones diseñadas para las condiciones de las oficinas y la atención al público.

“Es un edificio que rompe todos los esquemas tradicionales de la construcción en Sogamoso. Tiene unos diseños y unas especificaciones muy altas en cuanto a confort, tecnología, seguridad y controles de acceso”, explicó.

La obra busca convertirse en un espacio para centralizar la atención a los ciudadanos. Mientras continúan los trabajos, el cumplimiento del cronograma y la materialización de las características previstas serán claves para su entrega, programada para septiembre de 2027.