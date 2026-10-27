Tunja restringirá el acompañante en moto solo el 31 de octubre, tras acuerdo con moteros

La restricción para los acompañantes en moto, será solo durante la celebración de Halloween. (Colprensa - Catalina Olaya)

Tunja

La restricción a la circulación de motocicletas con acompañante en Tunja, que inicialmente estaba prevista para el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, se aplicará finalmente durante una sola jornada: el sábado 31 de octubre, desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre.

La decisión se tomó luego de una reunión entre la administración municipal y representantes del gremio motero, en la que se escucharon sus inquietudes y se concertó reducir el tiempo de aplicación de la medida.

“Es una administración abierta que escucha y, escuchando, uno aprende. Hemos llegado a unos acuerdos donde sí se va a restringir el sábado 31 de octubre, desde las 5:00 de la tarde, hasta las cinco de la mañana del 1 de noviembre, la movilidad con acompañante en moto”, explicó el alcalde Rafael Acevedo Pedroza.

Educación vial y seguimiento al gremio

El mandatario señaló que, además de las restricciones, se adelantarán acciones pedagógicas y reuniones periódicas con los motociclistas para evaluar avances y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

“Vamos a hacer temas educativos y un proceso de seguimiento cada 15 o 20 días, donde veamos los avances y que también se autorregulen. Esta situación ha causado vidas y en el último tiempo se ha incrementado muchísimo”, manifestó Acevedo.

El alcalde también pidió responsabilidad a los conductores y reconoció que la capacidad de las autoridades es limitada para controlar a todos los actores viales. Por eso, insistió en la importancia de la conciencia ciudadana para prevenir siniestros y proteger la vida en las vías de la capital boyacense.