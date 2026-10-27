Secuestran a joven de 19 años cuando abría una panadería en Guacarí, Valle

Guacarí, Valle del Cauca

Una joven de 19 años fue secuestrada por hombres armados cuando se disponía a abrir una panadería en el casco urbano de Guacarí, centro del Valle del Cauca. Las autoridades desplegaron un plan candado en la zona rural y municipios cercanos para tratar de establecer su paradero.

De acuerdo con la información preliminar y las imágenes de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana, cuando la joven llegó al establecimiento junto a su novio, de 18 años, para iniciar las labores de apertura.

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En ese momento, una camioneta de color negro llegó al lugar. Tres hombres descendieron del vehículo, ingresaron a la panadería y, con armas de fuego, intimidaron a la joven, a su pareja y al panadero. Luego obligaron a la mujer a subir al automotor y huyeron con rumbo desconocido.

La panadería sería propiedad del padre de la víctima, quien, según la información preliminar, se encontraría en Medellín. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se tendría conocimiento de amenazas o extorsiones contra él, por lo que avanzan las investigaciones para establecer los móviles del secuestro.

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Entre las hipótesis que se indagan está la posible participación de integrantes de las disidencias de las FARC que delinquen en esta zona del Valle del Cauca, entre ellos estructuras mencionadas preliminarmente por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la responsabilidad de ningún grupo armado en el secuestro.